В Дзержинском районе заживо сгорели 40 тысяч цыплят

Новости Беларуси. В Дзержинском районе Минской области устанавливают причины возгорания на птичнике местного агрокомбината. Накануне поздно вечером пожар уничтожил около 40 тысяч цыплят.

В момент возгорания сработала сигнализация. Работники птицефабрики – дежурный электрик и две птичницы – бросились к зданию птичника, однако зайти внутрь не смогли из-за сильного задымления. Спасатели, прибывшие на место происшествия, только через 40 минут смогли полностью ликвидировать огонь.

Человеческих жертв нет. В результате пожара повреждены строительные конструкции здания, частично уничтожен утеплитель для стен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проводится расследование. Назначен ряд экспертиз. Размер ущерба устанавливается.

Около 22:40 во втором бройлерном цеху агрокомбината «Дзержинский» сработал извещатель. В эту же секунду в подразделение МЧС позвонил сторож предприятия. Кроме него в это время на территории находились две птичницы и дежурный электрик. К месту ЧП незамедлительно выехали 14 пожарных расчетов.

Анастасия Клебан, пресс-секретарь Минского областного управления МЧС:

Сработала автоматика, электрик пытался с огнетушителем зайти в помещение птичника, однако из-за сильного задымления сделать этого уже не смог, и сам получил незначительное отравление угарным газом, и буквально через сутки уже был отпущен из больницы.

Пламя бушевало на площади более чем две с половиной тысячи квадратных метров. Спасатели справились с огненной стихией за 40 минут. Для ЧП такого масштаба — это довольно быстро. Однако птенцам, которые находились в инкубаторах, было уже не помочь. Сорок тысяч суточных цыплят превратились в пепел.

Валентина Сесина, главный зоотехник ОАО «Агрокомбинат Дзержинский»:

Вызвали МЧС, и в течение 40 минут пожар был потушен, но в результате этого погибло 50 тысяч суточных цыплят, пострадало само здание и оборудование.

Делать выводы о материальном ущербе пока рано. Известно, что серьезно пострадало оборудование, да и само здание выгорело дотла. Следователи опрашивают работников, проверяют документацию. Пока озвучили лишь предварительные версии случившегося.

Леонид Забродский, старший следователь Управления процессуального контроля УСК по Минской области:

Отрабатываются версии о нарушении техники пожарной безопасности либо поджоге.