Разбойное нападение на таксиста по ул. Аранской в Минске. Преступники скрылись

Новости Беларуси. В ночь с субботы на воскресенье по улице Аранской в столице трое неизвестных напали на таксиста.

Парни подсели к 46-летнему водителю такси на остановке по улице Свердлова и попросили подвезти в микрорайон Серебрянка. Однако как только автомобиль доехал до Червенского рынка, пассажиры сказали остановиться и двое из них покинули салон. Третий, угрожая пистолетом, попытался завладеть выручкой. Таксист выхватил пистолет и выскочил из машины.

Как дальше развивался бы конфликт можно только предположить. Успев похитить из салона автомобиля 200 тысяч рублей и личные вещи водителя, преступники скрылись: очевидно, их испугал проезжавший мимо наряд милиции.

Нападавших разыскивают, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Той же ночью в районе Ждановичей совершено нападение на девушку-таксиста. Пассажир, похитив деньги, навигатор и мобильный телефон, скрылся в неизвестном направлении.



Случаи нападения на таксистов чуть ли не каждый месяц происходят в Беларуси. Напомним, общественный резонанс в Беларуси вызвало зверское убийство 20-летнего сотрудника МЧС в городе Витебске. Молодой человек подрабатывал таксистом. Тело убитого водителя такси с огнестрельным ранением шеи и колото-резаными ранами в машине нашел его коллега на следующий день после преступления. Убийца задержан, он действовал в корыстных целях. Из машины убитого он вынес около 600 тысяч рублей, GPS-навигатор и мобильный телефон.