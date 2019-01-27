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Восемь человек спасены на пожаре в Минском районе сотрудниками МЧС

27 января 2019 08:36
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Новости Беларуси. Днём 26 января случился пожар в посёлке Городище Минского района.  

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей из квартиры на первом этаже двухэтажки шёл дым, а хозяйка горевшей квартиры и её сын уже находились на улице.  

Восемь человек спасены на пожаре в Минском районе сотрудниками МЧС-1

Фото: МЧС Беларуси  

Работники МЧС спасли супругов пожилого возраста и проживающую по соседству женщину. Также были выведены на улицу владелица квартиры на втором этаже с её четырёхлетним сыном и трое жильцов соседней квартиры.  

Восемь человек спасены на пожаре в Минском районе сотрудниками МЧС-4

Фото: МЧС Беларуси  

Медработники осмотрели спасённых. Помощь понадобилась ребёнку хозяйки горевшей квартиры и ещё одной гражданке. Оба доставлены в медучреждение с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».  

Восемь человек спасены на пожаре в Минском районе сотрудниками МЧС-7

Фото: МЧС Беларуси  

Пожар потушен. Повреждено имущество, закопчены стены и потолки в комнате и на кухне, а также на лестничной клетке. Рассматриваемая версия загорания – неосторожное обращение с огнём.  

Зимой 2019 года в Гродно произошёл пожар в пятиэтажке.  

Пострадал 13-летний мальчик – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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