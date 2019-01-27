Восемь человек спасены на пожаре в Минском районе сотрудниками МЧС
Новости Беларуси. Днём 26 января случился пожар в посёлке Городище Минского района.
По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей из квартиры на первом этаже двухэтажки шёл дым, а хозяйка горевшей квартиры и её сын уже находились на улице.
Работники МЧС спасли супругов пожилого возраста и проживающую по соседству женщину. Также были выведены на улицу владелица квартиры на втором этаже с её четырёхлетним сыном и трое жильцов соседней квартиры.
Медработники осмотрели спасённых. Помощь понадобилась ребёнку хозяйки горевшей квартиры и ещё одной гражданке. Оба доставлены в медучреждение с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
Пожар потушен. Повреждено имущество, закопчены стены и потолки в комнате и на кухне, а также на лестничной клетке. Рассматриваемая версия загорания – неосторожное обращение с огнём.
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