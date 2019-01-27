Восемь человек спасены на пожаре в Минском районе сотрудниками МЧС

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей из квартиры на первом этаже двухэтажки шёл дым, а хозяйка горевшей квартиры и её сын уже находились на улице.

Работники МЧС спасли супругов пожилого возраста и проживающую по соседству женщину. Также были выведены на улицу владелица квартиры на втором этаже с её четырёхлетним сыном и трое жильцов соседней квартиры.

Медработники осмотрели спасённых. Помощь понадобилась ребёнку хозяйки горевшей квартиры и ещё одной гражданке. Оба доставлены в медучреждение с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Пожар потушен. Повреждено имущество, закопчены стены и потолки в комнате и на кухне, а также на лестничной клетке. Рассматриваемая версия загорания – неосторожное обращение с огнём.

Зимой 2019 года в Гродно произошёл пожар в пятиэтажке.