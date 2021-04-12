В Солигорском районе столкнулись Audi и BMW. Госпитализированы трое несовершеннолетних пассажиров

Новости Беларуси. В Минской области за выходные 10-11 апреля произошло около 70 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пострадало шесть человек. В состоянии опьянения задержано 30 водителей. На борьбу с такими правонарушителями направлена акция ГАИ «Трезвый водитель». Статистику происшествий пополнили и мотоциклисты, которые уже начинают появляться на дорогах. Подробнее в обзоре Ольги Власовец.

Ольга Власовец, корреспондент:

ГАИ Минской области усиливает контроль за байкерами. С приходом тепла на дороги выехали мотоциклисты. Поэтому Госавтоинспекция проявляет особую бдительность к любителям погонять с ветерком. По статистике, начало сезона и конец – самое напряженное время. Вот и на выходных не обошлось без ДТП с мотоциклистом.

Причины ДТП с участием байков – нарушение скоростных режимов, внезапный выезд на полосу встречного движения и резкие маневры. ГАИ просит «въезжать» в сезон аккуратно. К тому же водители авто подзабыли, что проезжую часть нужно с кем-то делить. Мотоциклист в Воложинском районе уже пополнил сводку о ДТП.