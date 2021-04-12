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В Солигорском районе столкнулись Audi и BMW. Госпитализированы трое несовершеннолетних пассажиров

12 апреля 2021 16:08
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Новости Беларуси. В Минской области за выходные 10-11 апреля произошло около 70 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пострадало шесть человек. В состоянии опьянения задержано 30 водителей. На борьбу с такими правонарушителями направлена акция ГАИ «Трезвый водитель». Статистику происшествий пополнили и мотоциклисты, которые уже начинают появляться на дорогах.

Подробнее в обзоре Ольги Власовец.

В Солигорском районе столкнулись Audi и BMW. Госпитализированы трое несовершеннолетних пассажиров-1

Ольга Власовец, корреспондент:
ГАИ Минской области усиливает контроль за байкерами. С приходом тепла на дороги выехали мотоциклисты. Поэтому Госавтоинспекция проявляет особую бдительность к любителям погонять с ветерком. По статистике, начало сезона и конец самое напряженное время. Вот и на выходных не обошлось без ДТП с мотоциклистом.

В Солигорском районе столкнулись Audi и BMW. Госпитализированы трое несовершеннолетних пассажиров-4

Причины ДТП с участием байков – нарушение скоростных режимов, внезапный выезд на полосу встречного движения и резкие маневры. ГАИ просит «въезжать» в сезон аккуратно. К тому же водители авто подзабыли, что проезжую часть нужно с кем-то делить. Мотоциклист в Воложинском районе уже пополнил сводку о ДТП.

В Солигорском районе столкнулись Audi и BMW. Госпитализированы трое несовершеннолетних пассажиров-7

Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:
В воскресенье на территории Воложинского района 44-летний водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением на закруглении дороги влево и совершил опрокидывание, в результате чего получил телесные повреждения.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Авария в Минской области # происшествия # Ольга Власовец # Андрей Гладкий # Фотофакт

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