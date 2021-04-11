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«Людей уничтожить – для чего?» В Минске вспоминают жертв взрыва в метро

11 апреля 2021 11:53
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Новости Беларуси. В Минске 11 апреля вспоминают жертв взрыва в метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 лет прошло с момента трагической даты.

«Людей уничтожить – для чего?» В Минске вспоминают жертв взрыва в метро-1

Тогда на станции «Октябрьская» в вечерний час пик на перроне сработало взрывное устройство. В результате погибли 15 человек, пострадали около 400. Вся страна содрогнулась от чудовищной новости.

«Людей уничтожить – для чего?» В Минске вспоминают жертв взрыва в метро-4

Имена погибших высечены на мемориальном знаке, получившем название «Река памяти». Сегодня ее берега обрамляют живые цветы. Почтить память невинных жертв трагедии пришли представители общественных объединений. Свидетели тех жутких событий.

«Людей уничтожить – для чего?» В Минске вспоминают жертв взрыва в метро-7

Мария Воробьева, представительница Белорусского союза женщин:
Прекрасно помню тот момент, что я подумала, что ежедневно пользуюсь метро. Ежедневно выхожу на «Октябрьской» станции, именно вот здесь выхожу. И действительно это было жутко. Жутко тем, что могла быть я, мог быть ребенок.

«Людей уничтожить – для чего?» В Минске вспоминают жертв взрыва в метро-10

Юрий Луцык, первый заместитель председателя Совета Белорусского общественного объединения ветеранов:
Если бы это была какая-то техногенная катастрофа, если бы это было, как сказать, ну, случайность, да, – это еще можно было бы как-то понять. А это специально. Людей уничтожить – для чего? Люди-то невинные ни в чем.

«Людей уничтожить – для чего?» В Минске вспоминают жертв взрыва в метро-13

В этот скорбный день у знака «Река жизни» традиционно выставлен Почетный караул из числа работников метро.

# Теракт # происшествия # Мария Воробьева # Юрий Луцык # Фотофакт

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