«Людей уничтожить – для чего?» В Минске вспоминают жертв взрыва в метро

Новости Беларуси. В Минске 11 апреля вспоминают жертв взрыва в метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 лет прошло с момента трагической даты.

Тогда на станции «Октябрьская» в вечерний час пик на перроне сработало взрывное устройство. В результате погибли 15 человек, пострадали около 400. Вся страна содрогнулась от чудовищной новости.

Имена погибших высечены на мемориальном знаке, получившем название «Река памяти». Сегодня ее берега обрамляют живые цветы. Почтить память невинных жертв трагедии пришли представители общественных объединений. Свидетели тех жутких событий.

Мария Воробьева, представительница Белорусского союза женщин:

Прекрасно помню тот момент, что я подумала, что ежедневно пользуюсь метро. Ежедневно выхожу на «Октябрьской» станции, именно вот здесь выхожу. И действительно это было жутко. Жутко тем, что могла быть я, мог быть ребенок.

Юрий Луцык, первый заместитель председателя Совета Белорусского общественного объединения ветеранов:

Если бы это была какая-то техногенная катастрофа, если бы это было, как сказать, ну, случайность, да, – это еще можно было бы как-то понять. А это специально. Людей уничтожить – для чего? Люди-то невинные ни в чем.