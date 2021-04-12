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В Слуцке спасатели вынесли человека из горящей квартиры. Мужчина с ожогами в больнице

12 апреля 2021 15:55
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Новости Беларуси. Настоящая операция по спасению человека развернулась в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вечером 11 апреля на номер 101 поступила информация о пожаре в жилом доме. Горела квартира на девятом этаже.

В Слуцке спасатели вынесли человека из горящей квартиры. Мужчина с ожогами в больнице-1

Очевидцы заметили дым на балконе и вызвали спасателей. Дверь в квартиру была не заперта, а в нескольких метрах от выхода на полу находился хозяин. Мужчина был в сознании, но покинуть горящую квартиру самостоятельного не смог. Спасатели вынесли пострадавшего и передали медикам.

В Слуцке спасатели вынесли человека из горящей квартиры. Мужчина с ожогами в больнице-4

Мужчина с серьезными ожогами в больнице. Повреждено имущество квартиры. Предварительная причина пожара – непотушенная сигарета.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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