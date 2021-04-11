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Мощность взрыва – от 5 до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Кадры теракта в метро Минска 10 лет назад

11 апреля 2021 16:45
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Новости Беларуси. 15 погибших, более 400 раненых. 11 апреля – скорбная годовщина – 10 лет теракту в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мощность взрыва – от 5 до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Кадры теракта в метро Минска 10 лет назад-1

Евгений Поболовец, СТВ:
Ни до, ни после столичный метрополитен не знал таких потрясений. Место для взрыва выбрали неслучайно – в районе 18 часов у входа на станцию метро «Октябрьская». К слову, это и сейчас самая загруженная станция в минском метрополитене.

Бомба была на перроне под скамейкой. Внутри – гвозди и металлические шарики. Мощность взрыва, по разным оценкам, от 5 до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Она была на радиоуправлении. Организаторы и исполнители теракта найдены и приговорены к высшей мере.

«Людей уничтожить – для чего?» В Минске вспоминают жертв взрыва в метро

Съемочная группа СТВ в 2011-м была одной из первых на месте трагедии. Мы нашли в архиве эти кадры.

Мощность взрыва – от 5 до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Кадры теракта в метро Минска 10 лет назад-4

Мощность взрыва – от 5 до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Кадры теракта в метро Минска 10 лет назад-6

Мощность взрыва – от 5 до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Кадры теракта в метро Минска 10 лет назад-8

Мощность взрыва – от 5 до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Кадры теракта в метро Минска 10 лет назад-10

Мощность взрыва – от 5 до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Кадры теракта в метро Минска 10 лет назад-12

Мощность взрыва – от 5 до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Кадры теракта в метро Минска 10 лет назад-14

Мощность взрыва – от 5 до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Кадры теракта в метро Минска 10 лет назад-16

11 апреля, в годовщину теракта, на станции метро «Октябрьская» выставили почетный караул из числа работников метро.

Мощность взрыва – от 5 до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Кадры теракта в метро Минска 10 лет назад-19

Имена погибших высечены на мемориальном знаке, получившем название «Река памяти».

# Теракт # происшествия # Евгений Поболовец # Фотофакт

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