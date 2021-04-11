Мощность взрыва – от 5 до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Кадры теракта в метро Минска 10 лет назад

Новости Беларуси. 15 погибших, более 400 раненых. 11 апреля – скорбная годовщина – 10 лет теракту в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Ни до, ни после столичный метрополитен не знал таких потрясений. Место для взрыва выбрали неслучайно – в районе 18 часов у входа на станцию метро «Октябрьская». К слову, это и сейчас самая загруженная станция в минском метрополитене.

Бомба была на перроне под скамейкой. Внутри – гвозди и металлические шарики. Мощность взрыва, по разным оценкам, от 5 до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Она была на радиоуправлении. Организаторы и исполнители теракта найдены и приговорены к высшей мере.

«Людей уничтожить – для чего?» В Минске вспоминают жертв взрыва в метро