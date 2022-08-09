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В Солигорском районе МАЗ врезался в Renault – водитель легковушки госпитализирован

09 августа 2022 16:25
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Новости Беларуси. В Солигорском районе 51-летний водитель грузовика, выезжая на главную дорогу, не пропустил Renault, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорском районе МАЗ врезался в Renault – водитель легковушки госпитализирован-1

Мужчина не предоставил право преимущественного проезда водителю легковушки, которая двигалась по главной дороге со стороны деревни Мозоли. В итоге МАЗ врезался в авто. Водитель Renault госпитализирована.

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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