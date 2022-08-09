В Солигорском районе МАЗ врезался в Renault – водитель легковушки госпитализирован

Новости Беларуси. В Солигорском районе 51-летний водитель грузовика, выезжая на главную дорогу, не пропустил Renault, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина не предоставил право преимущественного проезда водителю легковушки, которая двигалась по главной дороге со стороны деревни Мозоли. В итоге МАЗ врезался в авто. Водитель Renault госпитализирована.