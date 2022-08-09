В Пуховичском районе во время купания утонул подросток

Новости Беларуси. В Пуховичском районе в реке утонул подросток. Трагедия произошла вечером 8 августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По предварительной информации, на берегу реки Птичь возле деревне Ленинский отдыхала компания ребят. Купались. В какой-то момент мальчик в воде пропал из поля зрения, они стали звать на помощь взрослых. Жители деревни обнаружили погибшего ребенка в метре от берега. Купаться здесь запрещено. По факту гибели проводится проверка.