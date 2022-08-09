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В Пуховичском районе во время купания утонул подросток

09 августа 2022 13:11
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе в реке утонул подросток. Трагедия произошла вечером 8 августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Пуховичском районе во время купания утонул подросток-1

По предварительной информации, на берегу реки Птичь возле деревне Ленинский отдыхала компания ребят. Купались. В какой-то момент мальчик в воде пропал из поля зрения, они стали звать на помощь взрослых. Жители деревни обнаружили погибшего ребенка в метре от берега. Купаться здесь запрещено. По факту гибели проводится проверка.  

# Утопления # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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