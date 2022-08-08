18-летний бесправник на Peugeot врезался в опору путепровода под Минском

Новости Беларуси. В пристоличье на 22-м километре трассы Минск – Микашевичи произошла авария, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

18-летний водитель Peugeot ехал в направлении Слуцка. Под мостом легковушка ушла в неуправляемый занос и врезалась в опору путепровода, а затем в металлическое ограждение дороги. В результате отлетела кузовная деталь и ударила по лобовому стеклу встречного автомобиля Renault.