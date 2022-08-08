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18-летний бесправник на Peugeot врезался в опору путепровода под Минском

08 августа 2022 15:56
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Новости Беларуси. В пристоличье на 22-м километре трассы Минск – Микашевичи произошла авария, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

18-летний бесправник на Peugeot врезался в опору путепровода под Минском-1

18-летний водитель Peugeot ехал в направлении Слуцка. Под мостом легковушка ушла в неуправляемый занос и врезалась в опору путепровода, а затем в металлическое ограждение дороги. В результате отлетела кузовная деталь и ударила по лобовому стеклу встречного автомобиля Renault.

18-летний бесправник на Peugeot врезался в опору путепровода под Минском-4

Водитель Peugeot доставлен в больницу. Как выяснилось, за рулем мужчина находился без прав. Предварительная причина ДТП – утомленное состояние водителя.

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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