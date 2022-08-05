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Страшная авария под Ивацевичами: поезд смял легковушку, 27-летний водитель погиб

05 августа 2022 08:01
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Новости Беларуси. Оперативные службы продолжают работу на месте столкновения поезда с легковым автомобилем под Ивацевичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страшная авария под Ивацевичами: поезд смял легковушку, 27-летний водитель погиб-1

ЧП произошло около 07:30. Вблизи железнодорожной станции Коссово-Полесское иномарка выехала на переезд перед приближающимся пассажирским составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. 27-летний водитель легковушки погиб.

Страшная авария под Ивацевичами: поезд смял легковушку, 27-летний водитель погиб-4

Среди пассажиров поезда пострадавших нет. В момент ДТП на переезде была включена светозвуковая сигнализация.

# Авария в Брестской области # происшествия # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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