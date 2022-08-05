Страшная авария под Ивацевичами: поезд смял легковушку, 27-летний водитель погиб

Новости Беларуси. Оперативные службы продолжают работу на месте столкновения поезда с легковым автомобилем под Ивацевичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оперативные службы продолжают работу на месте столкновения поезда с легковым автомобилем под Ивацевичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло около 07:30. Вблизи железнодорожной станции Коссово-Полесское иномарка выехала на переезд перед приближающимся пассажирским составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. 27-летний водитель легковушки погиб.
Среди пассажиров поезда пострадавших нет. В момент ДТП на переезде была включена светозвуковая сигнализация.