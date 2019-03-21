В Солигорском районе из-за разрыва котла повредилась котельная сельского ДК

Новости Беларуси. 20 марта около трёх часов дня на территории дома культуры в деревне Хоростово Солигорского района разорвался отопительный котёл.

Фото: МЧС Беларуси

По сведениям МЧС Беларуси, в результате произошедшего конструкции котельной обрушились. Прибывшие спасатели увидели, что пожар не случился, а кочегар не пострадал. В момент взрыва мужчина занимался заготовкой дров.

Фото: МЧС Беларуси

Позже выяснилось, что в доме культуры проводились электромонтажные работы. В 13:00 котельная оказалась обесточена. Предполагается, что из-за остановившегося водяного насоса прекратилась циркуляция воды, но котёл продолжил работать, что и привело к его разрыву.

Фото: МЧС Беларуси