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В Солигорском районе из-за разрыва котла повредилась котельная сельского ДК

21 марта 2019 08:00
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Новости Беларуси. 20 марта около трёх часов дня на территории дома культуры в деревне Хоростово Солигорского района разорвался отопительный котёл.  

В Солигорском районе из-за разрыва котла повредилась котельная сельского ДК-1

Фото: МЧС Беларуси  

По сведениям МЧС Беларуси, в результате произошедшего конструкции котельной обрушились. Прибывшие спасатели увидели, что пожар не случился, а кочегар не пострадал. В момент взрыва мужчина занимался заготовкой дров.  

В Солигорском районе из-за разрыва котла повредилась котельная сельского ДК-4

Фото: МЧС Беларуси  

Позже выяснилось, что в доме культуры проводились электромонтажные работы. В 13:00 котельная оказалась обесточена. Предполагается, что из-за остановившегося водяного насоса прекратилась циркуляция воды, но котёл продолжил работать, что и привело к его разрыву.  

В Солигорском районе из-за разрыва котла повредилась котельная сельского ДК-7

Фото: МЧС Беларуси  

Повреждены стены, перекрытие и кровля здания котельной. Никто не пострадал.  

Осенью 2018 года на ферме в Островецком районе разорвался отопительный котёл.  

Взрывом были повреждены стены котельной, кровля и имущество в комнате истопника – подробнее здесь.  

# Взрыв # происшествия

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