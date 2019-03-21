В Солигорском районе из-за разрыва котла повредилась котельная сельского ДК

Новости Беларуси. 20 марта около трёх часов дня на территории дома культуры в деревне Хоростово Солигорского района разорвался отопительный котёл.
Новости Беларуси. 20 марта около трёх часов дня на территории дома культуры в деревне Хоростово Солигорского района разорвался отопительный котёл.
Фото: МЧС Беларуси
По сведениям МЧС Беларуси, в результате произошедшего конструкции котельной обрушились. Прибывшие спасатели увидели, что пожар не случился, а кочегар не пострадал. В момент взрыва мужчина занимался заготовкой дров.
Фото: МЧС Беларуси
Позже выяснилось, что в доме культуры проводились электромонтажные работы. В 13:00 котельная оказалась обесточена. Предполагается, что из-за остановившегося водяного насоса прекратилась циркуляция воды, но котёл продолжил работать, что и привело к его разрыву.
Фото: МЧС Беларуси
Повреждены стены, перекрытие и кровля здания котельной. Никто не пострадал.
Осенью 2018 года на ферме в Островецком районе разорвался отопительный котёл.
Взрывом были повреждены стены котельной, кровля и имущество в комнате истопника – подробнее здесь.