Отопительный котёл разорвался на ферме в Островецком районе

Новости Беларуси. 28 ноября около одиннадцати часов вечера в Островецком районе разорвался отопительный котёл на твёрдом топливе.

Как сообщает Гродненское ОУМЧС, инцидент случился на территории молочно-товарной фермы в деревне Маркуны. Котельная была пристроена к зданию фермы, чтобы отапливать молочно-доильный блок и подогревать воду для технических нужд.