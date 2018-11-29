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Отопительный котёл разорвался на ферме в Островецком районе

29 ноября 2018 14:19
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Новости Беларуси. 28 ноября около одиннадцати часов вечера в Островецком районе разорвался отопительный котёл на твёрдом топливе.  

Как сообщает Гродненское ОУМЧС, инцидент случился на территории молочно-товарной фермы в деревне Маркуны. Котельная была пристроена к зданию фермы, чтобы отапливать молочно-доильный блок и подогревать воду для технических нужд.  

Отопительный котёл разорвался на ферме в Островецком районе-1

Фото: Гродненское ОУМЧС  

В результате произошедшего повреждены стены котельной, кровля и имущество в комнате истопника. Во время разрыва котла в помещении никого не было, пострадавших нет.  

Отопительный котёл разорвался на ферме в Островецком районе-4

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Отмечается, что процесс дойки коров не нарушен.  

Выясняется причина случившегося. Изучаются версии упуска воды и несрабатывания предохранительного клапана.  

Отопительный котёл разорвался на ферме в Островецком районе-7

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Осенью 2018 года в Брестском районе разорвался отопительный котёл. 

Пострадал 45-летний мужчина – здесь подробности.  

# Взрыв # происшествия # Фотофакт

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