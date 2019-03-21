В Лиде произошёл пожар в цеху по производству стеклопластиковых изделий

Новости Беларуси. Вечером 20 марта произошёл пожар на территории производственного предприятия по улице Жукова в Лиде. По сведениям Гродненского ОУМЧС, о загорании стало известно благодаря сработавшей сигнализации. Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили задымление в цехе по производству стеклопластиковых изделий.

Фото: Гродненское ОУМЧС

Пламя было потушено за 10 минут. Огонь повредил отделку стены на площади 10 м.кв. и закоптил потолок. В инциденте никто не пострадал. Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – самовозгорание отходов покрытия деталей из-за химической реакции.

Фото: Гродненское ОУМЧС