В Лиде произошёл пожар в цеху по производству стеклопластиковых изделий
Новости Беларуси. Вечером 20 марта произошёл пожар на территории производственного предприятия по улице Жукова в Лиде.
По сведениям Гродненского ОУМЧС, о загорании стало известно благодаря сработавшей сигнализации. Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили задымление в цехе по производству стеклопластиковых изделий.
Пламя было потушено за 10 минут. Огонь повредил отделку стены на площади 10 м.кв. и закоптил потолок. В инциденте никто не пострадал.
Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – самовозгорание отходов покрытия деталей из-за химической реакции.
Весной 2019 года горела квартира в одном из домов в Заславле.
Семья смогла вовремя обнаружить пожар и спастись благодаря АПИ – подробнее здесь.