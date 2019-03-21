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В Лиде произошёл пожар в цеху по производству стеклопластиковых изделий

21 марта 2019 07:15
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Новости Беларуси. Вечером 20 марта произошёл пожар на территории производственного предприятия по улице Жукова в Лиде.  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, о загорании стало известно благодаря сработавшей сигнализации. Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили задымление в цехе по производству стеклопластиковых изделий.  

В Лиде произошёл пожар в цеху по производству стеклопластиковых изделий-1

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Пламя было потушено за 10 минут. Огонь повредил отделку стены на площади 10 м.кв. и закоптил потолок. В инциденте никто не пострадал.  

Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – самовозгорание отходов покрытия деталей из-за химической реакции.  

В Лиде произошёл пожар в цеху по производству стеклопластиковых изделий-4

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Весной 2019 года горела квартира в одном из домов в Заславле. 

Семья смогла вовремя обнаружить пожар и спастись благодаря АПИ – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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