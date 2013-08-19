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В Солигорском районе 6-летний ребенок получил тяжелые ожоги, разжигая костер при помощи бензина

19 августа 2013 14:50
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Новости Беларуси. Трагедия произошла в селе Долгое. На собственном подворье в отсутствие взрослых, мальчик вместе со своим 15-летним братом, играя, нашли емкость с бензином. Пострадавший малыш неоднократно наблюдал, как отец с помощью бензина разжигал костер и попытался повторить его действия.

При открытии емкости, жидкость попала на одежду, оставшуюся часть жидкости он вылил на траву и попытался поджечь. В результате пламя перекинулось на одежду ребенка.

При попытке самостоятельного тушения мальчик получил ожоги 40% тела. Пострадавший мальчик госпитализирован в реанимационное отделение детской больницы в тяжелом состоянии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Несчастный случай

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