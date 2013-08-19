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В Индии поезд насмерть сбил 35 паломников. Выжившие подожгли состав и избили машиниста

19 августа 2013 10:56
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Новости Индии. Под колесами поезда в индийском штате Бихар оказались 50 паломников, которые направлялись в индуистский храм. Люди решили перейти пути в тот момент, когда состав на большой скорости приближался к платформе. Погибли 35 человек. Около двух десятков пострадали. Некоторым раненым врачи не успели своевременно оказать помощь, поскольку подъехать к месту трагедии было проблематично.

Сразу после аварии началась потасовка между разгневанными жителями и руководством станции. Люди подожгли поезд, а затем избили машиниста. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Железнодорожные катастрофы # Аварии в Индии

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