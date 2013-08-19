КГБ Беларуси: Руководителей строительной компании «Антасам» в Минске подозревают в хищениях в особо крупном размере

Новости Беларуси. Озолотились на дольщиках. Руководителей строительной компании «Антасам» в Минске подозревают в хищениях в особо крупном размере. Об этом сообщили в КГБ Беларуси. Как установили следователи, они присвоили деньги, которые люди перечисляли на строительство квартир. Речь о жилом комплексе «Самоцветы» во Фрунзенском районе Минска.

У подозреваемых провели обыски в их домах и офисах и нашли около 18 килограммов золота в слитках Нацбанка. Также у них весьма дорогие недвижимость и машины.

Идет следствие, директор и учредители заключены под стражу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.