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КГБ Беларуси: Руководителей строительной компании «Антасам» в Минске подозревают в хищениях в особо крупном размере

19 августа 2013 10:34
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Новости Беларуси. Озолотились на дольщиках. Руководителей строительной компании «Антасам» в Минске подозревают в хищениях в особо крупном размере. Об этом сообщили в КГБ Беларуси. Как установили следователи, они присвоили деньги, которые люди перечисляли на строительство квартир. Речь о жилом комплексе «Самоцветы» во Фрунзенском районе Минска.

У подозреваемых провели обыски в их домах и офисах и нашли около 18 килограммов золота в слитках Нацбанка. Также у них весьма дорогие недвижимость и машины.

Идет следствие, директор и учредители заключены под стражу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # КГБ Беларуси

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