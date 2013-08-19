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В Старой ратуше баварского Ингольштадта бомж взял в заложники 3 сотрудников мэрии

19 августа 2013 12:48
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Новости Германии. Канцлер Германии отменила визит в баварский Ингольштадт, где собиралась провести предвыборное мероприятие. Планы Ангелы Меркель нарушил преступник, взявший в заложники в Старой ратуше города троих сотрудников мэрии. Полиция ведет переговоры с захватчиком. Но его требования пока не разглашаются.

Известно, что похитителю 24 года и он бомж. Мужчине запрещали посещать здания городской администрации из-за конфликта с одной из его сотрудниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас спецназ готовится штурмовать ратушу. Известно, что у налетчика есть пистолет, однако неясно, настоящий ли он.

# происшествия # Захват заложников

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