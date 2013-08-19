В Старой ратуше баварского Ингольштадта бомж взял в заложники 3 сотрудников мэрии

Новости Германии. Канцлер Германии отменила визит в баварский Ингольштадт, где собиралась провести предвыборное мероприятие. Планы Ангелы Меркель нарушил преступник, взявший в заложники в Старой ратуше города троих сотрудников мэрии. Полиция ведет переговоры с захватчиком. Но его требования пока не разглашаются.

Известно, что похитителю 24 года и он бомж. Мужчине запрещали посещать здания городской администрации из-за конфликта с одной из его сотрудниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас спецназ готовится штурмовать ратушу. Известно, что у налетчика есть пистолет, однако неясно, настоящий ли он.