В Солигорске на территории литейно-механического завода ликвидировали пожар

Новости Беларуси. Пожар сегодня, 19 февраля, произошел на территории солигорского литейно-механического завода. Он был ликвидирован в течение часа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возгорание зафиксировали на третьем этаже здания. К месту происшествия незамедлительно прибыли шесть единиц техники МЧС. В здании во время ЧП находилось около полутора сотен человек. Все они покинули завод до прибытия спасателей.