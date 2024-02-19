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В Солигорске на территории литейно-механического завода ликвидировали пожар

19 февраля 2024 17:39
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Новости Беларуси. Пожар сегодня, 19 февраля, произошел на территории солигорского литейно-механического завода. Он был ликвидирован в течение часа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорске на территории литейно-механического завода ликвидировали пожар-1

Возгорание зафиксировали на третьем этаже здания. К месту происшествия незамедлительно прибыли шесть единиц техники МЧС. В здании во время ЧП находилось около полутора сотен человек. Все они покинули завод до прибытия спасателей.

В Солигорске на территории литейно-механического завода ликвидировали пожар-4

Пострадавших нет. На данный момент причины пожара устанавливаются.

# Пожар в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области

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