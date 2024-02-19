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В Солигорске локализовали пожар на литейно-механическом заводе

19 февраля 2024 14:07
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В Солигорске горел литейно-механический завод. Пожар локализован. На месте происшествия работали шесть единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Солигорске локализовали пожар на литейно-механическом заводе-1

До прибытия подразделений МЧС в результате срабатывания системы автоматической сигнализации здание покинули около 150 человек. При пожаре никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.

# Пожар # происшествия

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