В Брестском районе сгорело 10 тонн соломы, ещё 20 тонн удалось спасти

Новости Беларуси. 24 октября около шести вечера в деревне Бульково Брестского района горела солома.
По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей пламя охватило скирду соломы, которая принадлежала местному предприятию.
Новости Беларуси. 24 октября около шести вечера в деревне Бульково Брестского района горела солома.
По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей пламя охватило скирду соломы, которая принадлежала местному предприятию.
Фото: МЧС Беларуси
Пожар был ликвидирован. Спасателям и сотрудникам предприятия удалось сохранить 20 тонн соломы. 10 тонн были уничтожены.
Фото: МЧС Беларуси
Причина загорания выясняется. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.
На неделе в Гродно горел вещевой рынок.
Одной из рассматриваемых версий пожара был поджог – здесь подробности.