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В Брестском районе сгорело 10 тонн соломы, ещё 20 тонн удалось спасти

25 октября 2019 07:06
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Новости Беларуси. 24 октября около шести вечера в деревне Бульково Брестского района горела солома. 

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей пламя охватило скирду соломы, которая принадлежала местному предприятию. 

В Брестском районе сгорело 10 тонн соломы, ещё 20 тонн удалось спасти -1

Фото: МЧС Беларуси 

Пожар был ликвидирован. Спасателям и сотрудникам предприятия удалось сохранить 20 тонн соломы. 10 тонн были уничтожены. 

В Брестском районе сгорело 10 тонн соломы, ещё 20 тонн удалось спасти -4

Фото: МЧС Беларуси 

Причина загорания выясняется. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём. 

На неделе в Гродно горел вещевой рынок. 

Одной из рассматриваемых версий пожара был поджог – здесь подробности

# Пожар # происшествия

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