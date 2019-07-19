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В Бресте родственники подарили жениху и невесте фальшивые 100 долларов

19 июля 2019 09:15
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Новости Беларуси. В Бресте родственники подарили молодожёнам фальшивые сто долларов.

Как сообщает ГКСЭ по Брестской области, 39-летний мужчина обратился в отделение банка с целью обменять 100-долларовую банкноту. Подлинность денежного знака вызвала сомнения у сотрудницы банка, поэтому она обратилась к милиционерам.

В Бресте родственники подарили жениху и невесте фальшивые 100 долларов -1

Фото: ГКСЭ по Брестской области

Брестчанин рассказал, что купюру получил от родственников на свадьбе. Кто именно подарил – не помнит. По словам мужчины, он и не догадывался, что банкнота может быть поддельной.

Проведённая экспертиза показала, что купюра была изготовлена способом офсетной печати, защитная нить и водяной знак – имитированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

В прошлом году в Барановичах женщина предъявила к обмену 5 долларов с приклеенным нулём.

Банкнота была найдена в вещах покойного отца гражданки – подробности здесь.

# Фальшивомонетничество # происшествия

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