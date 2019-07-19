В Бресте родственники подарили жениху и невесте фальшивые 100 долларов

Как сообщает ГКСЭ по Брестской области, 39-летний мужчина обратился в отделение банка с целью обменять 100-долларовую банкноту. Подлинность денежного знака вызвала сомнения у сотрудницы банка, поэтому она обратилась к милиционерам.

Брестчанин рассказал, что купюру получил от родственников на свадьбе. Кто именно подарил – не помнит. По словам мужчины, он и не догадывался, что банкнота может быть поддельной.

Проведённая экспертиза показала, что купюра была изготовлена способом офсетной печати, защитная нить и водяной знак – имитированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

В прошлом году в Барановичах женщина предъявила к обмену 5 долларов с приклеенным нулём.