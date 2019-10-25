В Витебске Audi Q7 врезалась в бетонное ограждение

Новости Беларуси. Днём 24 октября в Витебске водитель иномарки столкнулся с бетонным ограждением.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 33-летний водитель Audi Q7 ехал по улице Ленина в сторону площади Свободы. В какой-то момент мужчина не смог удержать машину на проезжей части, и она врезалась в ограждение.

Водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии ведётся проверка.

На прошлой неделе в Новогрудском районе фура врезалась в опору путепровода.