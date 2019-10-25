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В Витебске Audi Q7 врезалась в бетонное ограждение

25 октября 2019 06:30
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Новости Беларуси. Днём 24 октября в Витебске водитель иномарки столкнулся с бетонным ограждением. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 33-летний водитель Audi Q7 ехал по улице Ленина в сторону площади Свободы. В какой-то момент мужчина не смог удержать машину на проезжей части, и она врезалась в ограждение. 

Водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии ведётся проверка. 

На прошлой неделе в Новогрудском районе фура врезалась в опору путепровода.

Водитель погиб – подробнее здесь

# Авария в Витебской области # происшествия

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