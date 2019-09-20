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В Солигорске горела квартира из-за замыкания электросамоката

20 сентября 2019 07:31
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Новости Беларуси. В одной из квартир Солигорска взорвался электросамокат.

По информации МЧС Беларуси, вечером 19 сентября сотрудники службы получили сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже дома.

В Солигорске горела квартира из-за замыкания электросамоката-1

Фото: МЧС Беларуси

Во время разведки спасатели эвакуировали двух человек из соседней квартиры и сына хозяйки, который в момент пожара находился дома один. Эвакуация остальных жителей дома не проводилась.

В Солигорске горела квартира из-за замыкания электросамоката-4

Фото: МЧС Беларуси

Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждено имущество и закопчены стены в квартире.

В Солигорске горела квартира из-за замыкания электросамоката-7

Фото: МЧС Беларуси

Основная версия случившегося — короткое замыкание электросамоката.

Недавно в Минске 11-летний ребенок проснулся один в горящей квартире. Ребенок госпитализирован (читать далее).

# Пожар # происшествия

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