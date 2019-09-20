В Солигорске горела квартира из-за замыкания электросамоката

Новости Беларуси. В одной из квартир Солигорска взорвался электросамокат.
По информации МЧС Беларуси, вечером 19 сентября сотрудники службы получили сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже дома.
Новости Беларуси. В одной из квартир Солигорска взорвался электросамокат.
По информации МЧС Беларуси, вечером 19 сентября сотрудники службы получили сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже дома.
Фото: МЧС Беларуси
Во время разведки спасатели эвакуировали двух человек из соседней квартиры и сына хозяйки, который в момент пожара находился дома один. Эвакуация остальных жителей дома не проводилась.
Фото: МЧС Беларуси
Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждено имущество и закопчены стены в квартире.
Фото: МЧС Беларуси
Основная версия случившегося — короткое замыкание электросамоката.
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