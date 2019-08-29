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В Минске 11-летний ребёнок проснулся один в горящей квартире

29 августа 2019 09:57
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Новости Беларуси. 29 августа в Минске около шести утра загорелась квартира в доме по улице Притыцкого, 87.

По сведениям Минского ГУМЧС, спасателям позвонил 11-летний ребёнок, который рассказал о пожаре в его доме. Диспетчер посоветовал мальчику выйти наружу и ждать прибытия сотрудников МЧС.

Когда спасатели приехали, ребёнок их встретил и показал, где произошло возгорание. Выяснилось, что загорелись вещи в одной из комнат трёхкомнатной квартиры. Пожар был потушен.

В Минске 11-летний ребёнок проснулся один в горящей квартире-1

Фото: Минское ГУМЧС

После осмотра ребёнок был госпитализирован. Пациент в состоянии средней степени тяжести, у него отравление продуктами горения и термоингаляционная травма.

Мальчик пояснил, что он был в квартире один. Его родители и старший брат уехали в Польшу. Сам он должен был пойти к бабушке. Когда ребёнок проснулся утром, он увидел пожар в соседней комнате и вызвал спасателей.

В Минске 11-летний ребёнок проснулся один в горящей квартире-4

Фото: Минское ГУМЧС

Пожаром повреждено имущество, закопчена квартира. Выясняется причина загорания, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.

На неделе в Толочинском районе мужчина проснулся и обнаружил пожар.

Гражданин пытался самостоятельно потушить пламя – здесь подробности.

# Пожар # происшествия

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