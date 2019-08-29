В Минске 11-летний ребёнок проснулся один в горящей квартире
Новости Беларуси. 29 августа в Минске около шести утра загорелась квартира в доме по улице Притыцкого, 87.
По сведениям Минского ГУМЧС, спасателям позвонил 11-летний ребёнок, который рассказал о пожаре в его доме. Диспетчер посоветовал мальчику выйти наружу и ждать прибытия сотрудников МЧС.
Когда спасатели приехали, ребёнок их встретил и показал, где произошло возгорание. Выяснилось, что загорелись вещи в одной из комнат трёхкомнатной квартиры. Пожар был потушен.
После осмотра ребёнок был госпитализирован. Пациент в состоянии средней степени тяжести, у него отравление продуктами горения и термоингаляционная травма.
Мальчик пояснил, что он был в квартире один. Его родители и старший брат уехали в Польшу. Сам он должен был пойти к бабушке. Когда ребёнок проснулся утром, он увидел пожар в соседней комнате и вызвал спасателей.
Пожаром повреждено имущество, закопчена квартира. Выясняется причина загорания, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.
На неделе в Толочинском районе мужчина проснулся и обнаружил пожар.
Гражданин пытался самостоятельно потушить пламя – здесь подробности.