В Минске 11-летний ребёнок проснулся один в горящей квартире

Новости Беларуси. 29 августа в Минске около шести утра загорелась квартира в доме по улице Притыцкого, 87.

По сведениям Минского ГУМЧС, спасателям позвонил 11-летний ребёнок, который рассказал о пожаре в его доме. Диспетчер посоветовал мальчику выйти наружу и ждать прибытия сотрудников МЧС.

Когда спасатели приехали, ребёнок их встретил и показал, где произошло возгорание. Выяснилось, что загорелись вещи в одной из комнат трёхкомнатной квартиры. Пожар был потушен.