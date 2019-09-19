В Минске парень отправил девушке интимное фото и стал жертвой шантажа

Новости Беларуси. Следственный комитет расследует уголовное дело о вымогательстве в интернете.

Как сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова в эфире «Радио Минск», в сентябре текущего года молодой человек познакомился с девушкой в интернете. Спустя какое-то время общения, он отправил девушке фото интимного характера. После этого собеседница потребовала от минчанина перечислить ей деньги, чтобы она никому не показала эти снимки.

Молодой человек перевел на карту, выпущенную российским банком, более 100 белорусских рублей. Позже парень обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 208 УК Республики Беларусь.