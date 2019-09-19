На трассе Р1 из-за скользкой дороги перевернулся BMW

Новости Беларуси. На 16-м километре автодороги Р1 в Минском районе водитель BMW не справился с управлением на скользкой после дождя дороге, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. На 16-м километре автодороги Р1 в Минском районе водитель BMW не справился с управлением на скользкой после дождя дороге, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Двигаясь в направлении Дзержинска, BMW 5-Series вылетела в кювет, после чего перевернулась. В результате аварии никто не пострадал. Водитель был пристегнут ремнем безопасности.