В Сморгонском районе столкнулись Peugeot и Volvo. Водитель легковушки погиб
Новости Беларуси. 16 ноября около половины одиннадцатого вечера в Сморгонском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, бесправник за рулём Peugeot 306 двигался по трассе Р63 в сторону Сморгони. На 184 км по неизвестной на данный момент причине иномарка выехала на встречную полосу.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В это время во встречном направлении двигалась фура Volvo. Произошло столкновение, в результате которого оба транспортных средства оказались на обочине.
41-летний житель Молодеченского района, управлявший легковушкой, погиб на месте. 44-летняя пассажирка той же машины, супруга водителя, получила травмы и была доставлена в реанимацию. Находившийся за рулём Volvo 40-летний уроженец России серьёзных травм не получил.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Детали происшествия устанавливаются.
В начале ноября в Лепельском районе иномарка выехала на встречку и врезалась в другой автомобиль.
Пострадали три человека – здесь подробности.