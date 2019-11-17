В Сморгонском районе столкнулись Peugeot и Volvo. Водитель легковушки погиб

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, бесправник за рулём Peugeot 306 двигался по трассе Р63 в сторону Сморгони. На 184 км по неизвестной на данный момент причине иномарка выехала на встречную полосу.

Новости Беларуси. 16 ноября около половины одиннадцатого вечера в Сморгонском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры.

В это время во встречном направлении двигалась фура Volvo. Произошло столкновение, в результате которого оба транспортных средства оказались на обочине.

41-летний житель Молодеченского района, управлявший легковушкой, погиб на месте. 44-летняя пассажирка той же машины, супруга водителя, получила травмы и была доставлена в реанимацию. Находившийся за рулём Volvo 40-летний уроженец России серьёзных травм не получил.