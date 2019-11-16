В Минске работники не получили зарплату и избили нанимателя молотком

Новости Беларуси. В Минске директор организации не выплатил вовремя зарплату своим работникам и в ходе конфликта получил телесные повреждения.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 38-летний минчанин обратился за помощью в медучреждение – у него были повреждены нижние конечности. О пациенте медики проинформировали милиционеров.

Правоохранители выяснили, что накануне вечером потерпевший вышел из офиса и пошёл к автостоянке. Следом за ним направились двое мужчин. Когда директор сел в машину, к нему присоединился один из работников. Другой подозреваемый остался ожидать на улице.

Находясь в транспортном средстве, 38-летний гражданин вступил в конфликт с нанимателем, после чего нанёс ему несколько ударов молотком по коленной чашечке. Далее фигурант забрал у минчанина 350 рублей и скрылся вместе с другим подозреваемым.

Оба мужчины были задержаны по месту жительства. Сотрудникам милиции они сказали, что поступили так из-за невыплаты потерпевшим зарплаты.

Действиям задержанных даётся правовая оценка.

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