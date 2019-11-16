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В Минске работники не получили зарплату и избили нанимателя молотком

16 ноября 2019 14:10
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Новости Беларуси. В Минске директор организации не выплатил вовремя зарплату своим работникам и в ходе конфликта получил телесные повреждения. 

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 38-летний минчанин обратился за помощью в медучреждение – у него были повреждены нижние конечности. О пациенте медики проинформировали милиционеров. 

Правоохранители выяснили, что накануне вечером потерпевший вышел из офиса и пошёл к автостоянке. Следом за ним направились двое мужчин. Когда директор сел в машину, к нему присоединился один из работников. Другой подозреваемый остался ожидать на улице. 

Находясь в транспортном средстве, 38-летний гражданин вступил в конфликт с нанимателем, после чего нанёс ему несколько ударов молотком по коленной чашечке. Далее фигурант забрал у минчанина 350 рублей и скрылся вместе с другим подозреваемым. 

Оба мужчины были задержаны по месту жительства. Сотрудникам милиции они сказали, что поступили так из-за невыплаты потерпевшим зарплаты. 

Действиям задержанных даётся правовая оценка. 

Осенью 2019 года стало известно, что строитель подозревался в избиении прораба. 

Причиной конфликта стало недовольство зарплатой – подробнее здесь

# Нападение # происшествия

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