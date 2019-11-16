Гомельчанин сделал проигрышную ставку и взломал терминал, чтобы забрать деньги
Новости Беларуси. В Гомеле мужчина сделал ставку через платёжный терминал, проиграл и сломал устройство, чтобы забрать свои деньги.
Как сообщает МВД Беларуси, 15 ноября в милицию обратился директор организации, в пользовании которой находится платежный терминал. Заявитель пояснил, что ночью кто-то взломал купюроприёмник аппаратно-программного комплекса.
Правоохранители выяснили, что подозреваемым является 37-летний гомельчанин. Накануне он сделал ставку через терминал в букмекерской конторе. После проигрыша фигурант захотел вернуть наличность и взломал устройство.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Отмечается, что в начале 2018 года с этим терминалом произошёл аналогичный случай. В тот раз сотрудники милиции тоже нашли и задержали подозреваемых.
В конце предыдущего года в Минске мужчина украл из магазина платёжный терминал.
Денег внутри устройства не оказалось – подробнее здесь.