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В Рогачёвском районе Peugeot сбил выехавшего на дорогу велосипедиста

17 ноября 2019 06:35
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Новости Беларуси. 15 ноября около семи вечера в Рогачёвском районе в аварии пострадал велосипедист. 

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 60-летний водитель Peugeot 307 ехал по улице Московской деревни Гадиловичи со стороны агрогородка Довск. При встречном разъезде иномарка сбила 59-летнего велосипедиста. 

В Рогачёвском районе Peugeot сбил выехавшего на дорогу велосипедиста-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома 

Пострадавший двигался по обочине в попутном направлении, но в какой-то момент неожиданно выехал на проезжую часть перед автомобилем. Водитель велосипеда был нетрезв. 

В результате столкновения велосипедист получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение. 

В предыдущем месяце в Могилёве 10-летний велосипедист попал под колёса BMW. 

Ребёнок был доставлен в реанимацию – подробности здесь

# Авария в Гомельской области # происшествия

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