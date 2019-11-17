В Рогачёвском районе Peugeot сбил выехавшего на дорогу велосипедиста

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 60-летний водитель Peugeot 307 ехал по улице Московской деревни Гадиловичи со стороны агрогородка Довск. При встречном разъезде иномарка сбила 59-летнего велосипедиста.

Новости Беларуси. 15 ноября около семи вечера в Рогачёвском районе в аварии пострадал велосипедист.

Пострадавший двигался по обочине в попутном направлении, но в какой-то момент неожиданно выехал на проезжую часть перед автомобилем. Водитель велосипеда был нетрезв.

В результате столкновения велосипедист получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение.

В предыдущем месяце в Могилёве 10-летний велосипедист попал под колёса BMW.