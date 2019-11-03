В Лепельском районе при лобовом столкновении легковушек пострадали три человека
Новости Беларуси. 3 ноября около 15 часов дня неподалёку от деревни Рудня Лепельского района при лобовом столкновении автомобилей пострадали три человека.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 29-летний житель Могилёва за рулём Toyota двигался по трассе М3. На 146 км во время обгона автопоезда Mercedes иномарка выехала на встречку и врезалась в Hyundai.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
В аварии пострадали водитель Toyota и 24-летняя пассажирка той же машины. Также травмы получила 35-летняя минчанка, которая управляла Hyundai.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, СК, МЧС.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
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