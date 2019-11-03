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В Лепельском районе при лобовом столкновении легковушек пострадали три человека

03 ноября 2019 14:25
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Новости Беларуси. 3 ноября около 15 часов дня неподалёку от деревни Рудня Лепельского района при лобовом столкновении автомобилей пострадали три человека. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 29-летний житель Могилёва за рулём Toyota двигался по трассе М3. На 146 км во время обгона автопоезда Mercedes иномарка выехала на встречку и врезалась в Hyundai. 

В Лепельском районе при лобовом столкновении легковушек пострадали три человека-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

В аварии пострадали водитель Toyota и 24-летняя пассажирка той же машины. Также травмы получила 35-летняя минчанка, которая управляла Hyundai. 

В Лепельском районе при лобовом столкновении легковушек пострадали три человека-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, СК, МЧС. 

В Лепельском районе при лобовом столкновении легковушек пострадали три человека-7

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

На неделе в Пинском районе произошло лобовое столкновение «ГАЗ» и DAF.

Один из водителей оказался заблокирован в машине – подробности здесь

# Авария в Витебской области # происшествия

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