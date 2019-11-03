В Лепельском районе при лобовом столкновении легковушек пострадали три человека

Новости Беларуси. 3 ноября около 15 часов дня неподалёку от деревни Рудня Лепельского района при лобовом столкновении автомобилей пострадали три человека.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 29-летний житель Могилёва за рулём Toyota двигался по трассе М3. На 146 км во время обгона автопоезда Mercedes иномарка выехала на встречку и врезалась в Hyundai.