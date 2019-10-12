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В Сморгонском районе при столкновении с иномаркой погиб велосипедист

12 октября 2019 13:04
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Новости Беларуси. 12 октября около половины десятого вечера вблизи деревни Медрики Сморгонского района погиб велосипедист.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Great Wall Hover двигался по дороге Островец – Тракели – Солы. При встречном разъезде с 52-летним велосипедистом автомобиль травмировал мужчину. От полученных телесных повреждений гражданин погиб на месте.

В Сморгонском районе при столкновении с иномаркой погиб велосипедист-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Отмечается, что велосипед был оборудован катафотами, а одежда имела вставки из световозвращающих элементов.

Выясняются причины аварии, проверяется место, где двигался велосипедист в момент ДТП.

В Сморгонском районе при столкновении с иномаркой погиб велосипедист-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

На прошлой неделе в Пинске велосипедист попал под поезд.

Подросток ехал в наушниках – здесь подробности.

# Авария в Гродненской области # происшествия

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