В Сморгонском районе при столкновении с иномаркой погиб велосипедист

Новости Беларуси. 12 октября около половины десятого вечера вблизи деревни Медрики Сморгонского района погиб велосипедист. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Great Wall Hover двигался по дороге Островец – Тракели – Солы. При встречном разъезде с 52-летним велосипедистом автомобиль травмировал мужчину. От полученных телесных повреждений гражданин погиб на месте.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Отмечается, что велосипед был оборудован катафотами, а одежда имела вставки из световозвращающих элементов. Выясняются причины аварии, проверяется место, где двигался велосипедист в момент ДТП.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома