В Пинске под поезд попал ехавший на велосипеде подросток в наушниках

Новости Беларуси. 2 октября примерно в полседьмого вечера в Пинске поезд сбил велосипедиста.
Как сообщает Следственный комитет, 14-летний житель райцентра пересекал железную дорогу по пешеходному переходу. Он ехал на велосипеде и был в наушниках. Сигналы, которые подавал машинист, подросток не услышал.
Ребёнок получил травмы и был госпитализирован. По факту происшествия ведётся проверка. Выясняются все детали случившегося.
Летом 2019 года в Пинске под поезд попал 68-летний велосипедист.
Мужчина был доставлен в больницу – подробнее здесь.