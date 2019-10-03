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В Пинске под поезд попал ехавший на велосипеде подросток в наушниках

03 октября 2019 07:35
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Новости Беларуси. 2 октября примерно в полседьмого вечера в Пинске поезд сбил велосипедиста.

Как сообщает Следственный комитет, 14-летний житель райцентра пересекал железную дорогу по пешеходному переходу. Он ехал на велосипеде и был в наушниках. Сигналы, которые подавал машинист, подросток не услышал.

Ребёнок получил травмы и был госпитализирован. По факту происшествия ведётся проверка. Выясняются все детали случившегося.

Летом 2019 года в Пинске под поезд попал 68-летний велосипедист.

Мужчина был доставлен в больницу – подробнее здесь.

# Белорусская железная дорога # происшествия

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