В Сморгони девушка сломала зеркала четырёх автомобилей

Новости Беларуси. В Сморгони местная жительница повредила четыре транспортных средства по пути к молодому человеку.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, накануне инцидента 23-летняя девушка употребляла вместе с подругой спиртные напитки. После весёлого времяпрепровождения гражданка захотела зайти в гости к парню. По дороге к нему фигурантка сломала наружные зеркала заднего вида четырёх автомобилей.

Правонарушительница объяснила свои действия большим количеством выпитого алкоголя. К мужчине девушка так и не пришла. Сообщается, что молодого человека не было дома, гражданин работал в ночную смену.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Зимой прошлого года в Минске 24-летний парень повредил несколько автомобилей.