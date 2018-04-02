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В Сморгони девушка сломала зеркала четырёх автомобилей

02 апреля 2018 12:27
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Новости Беларуси. В Сморгони местная жительница повредила четыре транспортных средства по пути к молодому человеку.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, накануне инцидента 23-летняя девушка употребляла вместе с подругой спиртные напитки. После весёлого времяпрепровождения гражданка захотела зайти в гости к парню. По дороге к нему фигурантка сломала наружные зеркала заднего вида четырёх автомобилей.  

Правонарушительница объяснила свои действия большим количеством выпитого алкоголя. К мужчине девушка так и не пришла. Сообщается, что молодого человека не было дома, гражданин работал в ночную смену.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

Зимой прошлого года в Минске 24-летний парень повредил несколько автомобилей. 

Злоумышленник не смог объяснить мотивы своего поступка – здесь подробнее.  

# происшествия # Хулиганство

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