В Бресте остановили маршрутное такси с нетрезвым водителем за рулём
Новости Беларуси. Утром 2 апреля в Бресте было остановлено маршрутное такси Peugeot Boxer.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, причиной остановки стало нарушение правил перевозки пассажиров. В машине с 20 местами для сидения находились 23 человека.
Во время разбирательства внимание правоохранителей привлёк водитель. Брестчанина проверили – в выдыхаемом им воздухе было обнаружено 0,46 промилле алкоголя.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В отношении гражданина составлен административный материал. Мужчина уже 5 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
Отмечается, что инспекторов удивило поведение пассажиров. Люди не только не обратили внимание на нетрезвого водителя и трёх дополнительных попутчиков, но и возмутились, что сотрудники ГАИ прервали их поездку.
Зимой 2018 года в маршрутке «Минск-Солигорск» пассажир устроил переполох.
Пьяный мужчина направился к водителю и навис над ним с ножом – здесь подробности.