В Бресте остановили маршрутное такси с нетрезвым водителем за рулём

Во время разбирательства внимание правоохранителей привлёк водитель. Брестчанина проверили – в выдыхаемом им воздухе было обнаружено 0,46 промилле алкоголя.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, причиной остановки стало нарушение правил перевозки пассажиров. В машине с 20 местами для сидения находились 23 человека.

В отношении гражданина составлен административный материал. Мужчина уже 5 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Отмечается, что инспекторов удивило поведение пассажиров. Люди не только не обратили внимание на нетрезвого водителя и трёх дополнительных попутчиков, но и возмутились, что сотрудники ГАИ прервали их поездку.

Зимой 2018 года в маршрутке «Минск-Солигорск» пассажир устроил переполох.