Прямой эфир

В Бресте остановили маршрутное такси с нетрезвым водителем за рулём

02 апреля 2018 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Утром 2 апреля в Бресте было остановлено маршрутное такси Peugeot Boxer.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, причиной остановки стало нарушение правил перевозки пассажиров. В машине с 20 местами для сидения находились 23 человека.  

Во время разбирательства внимание правоохранителей привлёк водитель. Брестчанина проверили – в выдыхаемом им воздухе было обнаружено 0,46 промилле алкоголя.  

В Бресте остановили маршрутное такси с нетрезвым водителем за рулём-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В отношении гражданина составлен административный материал. Мужчина уже 5 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.  

Отмечается, что инспекторов удивило поведение пассажиров. Люди не только не обратили внимание на нетрезвого водителя и трёх дополнительных попутчиков, но и возмутились, что сотрудники ГАИ прервали их поездку.

Зимой 2018 года в маршрутке «Минск-Солигорск» пассажир устроил переполох. 

Пьяный мужчина направился к водителю и навис над ним с ножом – здесь подробности.  

# происшествия # Вождение в нетрезвом виде

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске школьник спас тонувшую пенсионерку
02 апреля 2018 09:53

В Минске школьник спас тонувшую пенсионерку

В Пуховичском районе двое мужчин провалились под лёд
02 апреля 2018 09:21

В Пуховичском районе двое мужчин провалились под лёд

«Самое дорогое забирают, я забрала кота». Что стало причиной пожара в многоэтажке на улице Железнодорожной?
30 марта 2018 17:16

«Самое дорогое забирают, я забрала кота». Что стало причиной пожара в многоэтажке на улице Железнодорожной?