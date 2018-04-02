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Машины на парковке утонули в воде: на Уборевича прорвало трубу

02 апреля 2018 10:53
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Новости Беларуси. Из-за аварии на трубопроводе в Минске 2 апреля было нарушено холодное водоснабжение в нескольких микрорайонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины на парковке утонули в воде: на Уборевича прорвало трубу-1

ЧП произошло на улице Уборевича. Сигнал от очевидцев происшествия поступил в районе 8 утра. Затопленной оказались часть дороги и парковка. Вода и в подвале административного здания, расположенного недалеко от места прорыва.

Машины на парковке утонули в воде: на Уборевича прорвало трубу-4

К настоящему времени авария локализована. Проблем с водоснабжением у потребителей нет.

Машины на парковке утонули в воде: на Уборевича прорвало трубу-7

Машины на парковке утонули в воде: на Уборевича прорвало трубу-9

Машины на парковке утонули в воде: на Уборевича прорвало трубу-11

# происшествия # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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