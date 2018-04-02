Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Польше: пострадали 11 человек

Новости Беларуси. Польские правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием туристического автобуса из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши соотечественники возвращались из Праги. По предварительным данным, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с легковушкой, однако безуспешно. От удара транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Пострадали 11 человек.