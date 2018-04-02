Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Польше: пострадали 11 человек

Новости Беларуси. Польские правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием туристического автобуса из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Польские правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием туристического автобуса из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши соотечественники возвращались из Праги. По предварительным данным, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с легковушкой, однако безуспешно. От удара транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Пострадали 11 человек.
Большинству медицинская помощь была оказана на месте. Двоим потребовалась госпитализация. Турфирма-перевозчик уже отправила в Польшу автобус, который доставит людей на родину. По информации МИД нашей страны, за помощью в белорусскую дипмиссию никто из пострадавших не обращался.