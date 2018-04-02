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Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Польше: пострадали 11 человек

02 апреля 2018 11:56
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Новости Беларуси. Польские правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием туристического автобуса из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Польше: пострадали 11 человек-1

Наши соотечественники возвращались из Праги. По предварительным данным, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с легковушкой, однако безуспешно. От удара транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Пострадали 11 человек.

Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Польше: пострадали 11 человек-4

Большинству медицинская помощь была оказана на месте. Двоим потребовалась госпитализация. Турфирма-перевозчик уже отправила в Польшу автобус, который доставит людей на родину. По информации МИД нашей страны, за помощью в белорусскую дипмиссию никто из пострадавших не обращался.

Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Польше: пострадали 11 человек-7

# происшествия # Фотофакт # Авария в Польше

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