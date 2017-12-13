24-летний мужчина повредил несколько машин и дверь магазина в Минске

Эвелина Марковская, официальный представитель Октябрьского РУВД:

Установлено, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и у него возник конфликт с неизвестными ему молодыми людьми. В ходе конфликта парень снял с плеч находившийся при нем рюкзак и бросил его в дверь магазина, разбив стекло. После этого он скрылся в дворовой территории. Забежав во двор, молодой человек повредил несколько автомобилей.