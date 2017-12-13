Прямой эфир

24-летний мужчина повредил несколько машин и дверь магазина в Минске

13 декабря 2017 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ночной хулиган: житель столицы повредил несколько машин и дверь магазина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

24-летний мужчина повредил несколько машин и дверь магазина в Минске-1

Минувшей ночью в милицию поступило сообщение, что на улицах Ландера и Казинца кто-то бьет машины. Злоумышленника задержали, им оказался 24-летний ранее судимый минчанин.

24-летний мужчина повредил несколько машин и дверь магазина в Минске-4

Эвелина Марковская, официальный представитель Октябрьского РУВД:
Установлено, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и у него возник конфликт с неизвестными ему молодыми людьми. В ходе конфликта парень снял с плеч находившийся при нем рюкзак и бросил его в дверь магазина, разбив стекло. После этого он скрылся в дворовой территории. Забежав во двор, молодой человек повредил несколько автомобилей.

24-летний мужчина повредил несколько машин и дверь магазина в Минске-7

Объяснить мотивы своего поступка молодой человек не смог. Теперь ему грозит ограничение или лишение свободы на три года. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

# происшествия # Фотофакт # Хулиганство # Эвелина Марковская

Другие новости рубрики

Все новости
Пропавшая месяц назад 19-летняя жительница Мяделя найдена мертвой в Минске
13 декабря 2017 17:50

Пропавшая месяц назад 19-летняя жительница Мяделя найдена мертвой в Минске

Рейсовый автобус врезался в ворота частного дома под Минском: кадры с места ЧП
13 декабря 2017 16:24

Рейсовый автобус врезался в ворота частного дома под Минском: кадры с места ЧП

В Минском районе автобус врезался в забор частного дома
13 декабря 2017 14:09

В Минском районе автобус врезался в забор частного дома