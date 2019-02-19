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В Смолевичском районе сгорел жилой дом. Один человек погиб

19 февраля 2019 20:24
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Новости Беларуси. Один человек погиб во время пожара в Смолевичском районе. Возгорание произошло в жилом доме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Смолевичском районе сгорел жилой дом. Один человек погиб-1

Огнем уничтожена кровля, имущество, повреждены стены. Причина возгорания устанавливается.

За последние сутки в Минской области произошло 5 пожаров. Два – в Минском районе, по одному – в Молодечненском, Воложинском и Логойском районах. На этих пожарах люди не пострадали.

# Пожар в доме # происшествия # Фотофакт

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