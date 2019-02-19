Легковушка сбила 14-летнюю школьницу в Лунинце

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП произошла утром восемнадцатого февраля. За рулем автомобиля Lancia Kappa находился 48-летний мужчина.

Новости Беларуси. В Лунинце в аварии травмирована школьница.

Он совершил наезд на 14-летнюю девочку. Школьница переходила проезжую часть не по пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.

Девочка была доставлена в медучреждение с травмами.