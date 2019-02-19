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Легковушка сбила 14-летнюю школьницу в Лунинце

19 февраля 2019 07:34
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Новости Беларуси. В Лунинце в аварии травмирована школьница.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП произошла утром восемнадцатого февраля. За рулем автомобиля Lancia Kappa находился 48-летний мужчина.

Легковушка сбила 14-летнюю школьницу в Лунинце-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Он совершил наезд на 14-летнюю девочку. Школьница переходила проезжую часть не по пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.

Девочка была доставлена в медучреждение с травмами.

В середине февраля в Кобрине Volkswagen сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку (читать далее).

# Авария в Брестской области # происшествия

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