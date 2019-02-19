В Минске на пожаре в своей квартире погиб мужчина
Новости Беларуси. При пожаре в квартире по улице М. Богдановича в Минске погиб мужчина.
По информации МЧС, о запахе дыма из квартиры на третьем этаже жилого дома сообщили соседи.
По прибытию сотрудников МЧС на место горение не наблюдалось, но ощущался запах дыма. Дверь в квартиру была заперта. Ее вскрыли.
На полу был обнаружен 58-летний хозяин квартиры, инвалид 3-й группы по опорно-двигательному аппарату. Мужчина был без сознания. Пострадавшего передали врачам.
Установлено, что произошло загорание кровати и постельных принадлежностей в жилой комнате.
После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть мужчины.
В результате пожара было повреждено имущество и закопчена квартира.
Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении погибшим.
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