В Минске на пожаре в своей квартире погиб мужчина

Новости Беларуси. При пожаре в квартире по улице М. Богдановича в Минске погиб мужчина.

По информации МЧС, о запахе дыма из квартиры на третьем этаже жилого дома сообщили соседи.

По прибытию сотрудников МЧС на место горение не наблюдалось, но ощущался запах дыма. Дверь в квартиру была заперта. Ее вскрыли.