В Лунинецком районе Nissan сбил мужчину, который шёл по трассе с велосипедом
Новости Беларуси. 14 ноября около 18:50 в Лунинецком районе в результате наезда погиб мужчина.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 32-летний житель Пинска за рулём Nissan Teana двигался по трассе Р-23. На 193 км иномарка сбила 56-летнего жителя Житковичского района. Мужчина шёл по центру проезжей части во встречном направлении и вёл в руках велосипед.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
От полученных травм гражданин погиб на месте. Он и его велосипед не были обозначены светоотражателями. Водитель машины был трезв.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ.
На неделе в Глубокском районе Opel сбил 50-летнюю женщину.
После этого водитель скрылся с места аварии – подробности здесь.