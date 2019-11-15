В Лунинецком районе Nissan сбил мужчину, который шёл по трассе с велосипедом

Новости Беларуси. 14 ноября около 18:50 в Лунинецком районе в результате наезда погиб мужчина.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 32-летний житель Пинска за рулём Nissan Teana двигался по трассе Р-23. На 193 км иномарка сбила 56-летнего жителя Житковичского района. Мужчина шёл по центру проезжей части во встречном направлении и вёл в руках велосипед.