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Мужчина обвиняется в убийстве своей 81-летней бабушки в Волковысском районе

16 ноября 2019 10:13
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Новости Беларуси. В Гродно завершено расследование уголовного дела об убийстве пожилой женщины в Волковысском районе. 

Как сообщает УСК по Гродненской области, 35-летний житель Волковысского района обвиняется в убийстве своей 81-летней бабушки. Его действия квалифицированы по статьям «Убийство заведомо престарелого с особой жестокостью, сопряжённое с разбоем, совершённое лицом, ранее совершившим убийство» и «Разбой, совершённый с причинением тяжкого телесного повреждения». 

В рамках предварительного следствия осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. Получены результаты ряда экспертиз. Проведена проверка показаний на месте с участием фигуранта. 

Обвиняемый содержится под стражей. 

Напомним, 4 августа мужчина вернулся из мест лишения свободы, где находился почти 12 лет. Он поселился в доме бабушки. 7 августа гражданин был в состоянии похмелья и попросил у пожилой женщины выпить, на что она ответила отказом. 

После этого потерпевшей были причинены множественные травмы – здесь подробности

# Убийство # происшествия

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