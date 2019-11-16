Мужчина обвиняется в убийстве своей 81-летней бабушки в Волковысском районе

Новости Беларуси. В Гродно завершено расследование уголовного дела об убийстве пожилой женщины в Волковысском районе.

Как сообщает УСК по Гродненской области, 35-летний житель Волковысского района обвиняется в убийстве своей 81-летней бабушки. Его действия квалифицированы по статьям «Убийство заведомо престарелого с особой жестокостью, сопряжённое с разбоем, совершённое лицом, ранее совершившим убийство» и «Разбой, совершённый с причинением тяжкого телесного повреждения».

В рамках предварительного следствия осмотрено место происшествия, допрошены свидетели. Получены результаты ряда экспертиз. Проведена проверка показаний на месте с участием фигуранта.

Обвиняемый содержится под стражей.

Напомним, 4 августа мужчина вернулся из мест лишения свободы, где находился почти 12 лет. Он поселился в доме бабушки. 7 августа гражданин был в состоянии похмелья и попросил у пожилой женщины выпить, на что она ответила отказом.