В Слуцком районе задержались поезда. Сотрудники МЧС ликвидировали утечку соляной кислоты

Новости Беларуси. Утечку соляной кислоты из цистерны ликвидировали сотрудники МЧС на железнодорожной станции в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Авария произошла на станции «Некраши» около деревни Малая Слива. Ликвидировать неполадки удалось с помощью накладки на цистерну магнитного бандажа.