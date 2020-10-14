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В Слуцком районе задержались поезда. Сотрудники МЧС ликвидировали утечку соляной кислоты

14 октября 2020 14:50
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Новости Беларуси. Утечку соляной кислоты из цистерны ликвидировали сотрудники МЧС на железнодорожной станции в Слуцком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцком районе задержались поезда. Сотрудники МЧС ликвидировали утечку соляной кислоты-1

Авария произошла на станции «Некраши» около деревни Малая Слива. Ликвидировать неполадки удалось с помощью накладки на цистерну магнитного бандажа.

В Слуцком районе задержались поезда. Сотрудники МЧС ликвидировали утечку соляной кислоты-4

В Слуцком районе задержались поезда. Сотрудники МЧС ликвидировали утечку соляной кислоты-6

Состав отбуксировали на 400 метров от железнодорожной станции. Обошлось без пострадавших. Задержка в движении поездов составила полтора часа.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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