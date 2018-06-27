В Слуцком районе сразу два случая нападения быков на людей: 54-летний мужчина погиб, у 68-летнего – переломы

Новости Беларуси. Сразу два чрезвычайных происшествия произошли в Слуцком районе. Оба связаны с нападением на людей разъяренных быков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Одно из них произошло в деревне Маяк. Там нашли тело 54-летнего сторожа неподалеку от сараев. Главная версия трагедии – мужчину смертельно травмировал бык, который сбежал с фермы. Проводится экспертиза.
Подобная ситуация, но с более положительным результатом произошла в деревне Ячево. В реанимацию слуцкой больницы поступил 68-летний местный житель с травматическим шоком и переломами ребер.
Как рассказал мужчина, один из быков на его подворье сломал ограждение и вырвался на свободу. При попытке загнать скот на место, тот набросился на него. Спастись удалось только благодаря соседу, который отвлек внимание агрессивного быка.