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В Слуцком районе сразу два случая нападения быков на людей: 54-летний мужчина погиб, у 68-летнего – переломы

27 июня 2018 15:45
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Новости Беларуси. Сразу два чрезвычайных происшествия произошли в Слуцком районе. Оба связаны с нападением на людей разъяренных быков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одно из них произошло в деревне Маяк. Там нашли тело 54-летнего сторожа неподалеку от сараев. Главная версия трагедии – мужчину смертельно травмировал бык, который сбежал с фермы. Проводится экспертиза.

В Слуцком районе сразу два случая нападения быков на людей: 54-летний мужчина погиб, у 68-летнего – переломы-1

Подобная ситуация, но с более положительным результатом произошла в деревне Ячево. В реанимацию слуцкой больницы поступил 68-летний местный житель с травматическим шоком и переломами ребер.

Как рассказал мужчина, один из быков на его подворье сломал ограждение и вырвался на свободу. При попытке загнать скот на место, тот набросился на него. Спастись удалось только благодаря соседу, который отвлек внимание агрессивного быка.

# Нападение # происшествия # Фотофакт

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