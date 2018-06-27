В Слуцком районе сразу два случая нападения быков на людей: 54-летний мужчина погиб, у 68-летнего – переломы

Новости Беларуси. Сразу два чрезвычайных происшествия произошли в Слуцком районе. Оба связаны с нападением на людей разъяренных быков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одно из них произошло в деревне Маяк. Там нашли тело 54-летнего сторожа неподалеку от сараев. Главная версия трагедии – мужчину смертельно травмировал бык, который сбежал с фермы. Проводится экспертиза.