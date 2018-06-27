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В отношении одного из крупнейших топ-менеджеров в сфере страхования возбуждено уголовное дело

27 июня 2018 12:01
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Новости Беларуси. В отношении одного из крупнейших топ-менеджеров в сфере страхования возбудили уголовное дело.

По информации ГУВД Мингорисполкома, оно было возбуждено по статье «Незаконная предпринимательская деятельность» в отношении генерального директора ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».

С одиннадцатого апреля нынешнего года Министерство финансов прекратило действие лицензии на право осуществления компанией страховой деятельности.

Мужчина в нарушении законодательства в области страхования организовал работу по привлечению к страхованию автотранспортных средств новых клиентов путем составления и подписания допсоглашений к ранее заключенным страховым полисам. Установлено, что было осуществлено 294 факта принятия на страхование новых объектов путем внесения изменений и дополнений в действующие и заключенные до приостановления действия лицензии договоры страхования

Генеральный директор осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность и получил доход на сумму более 170 тысяч рублей. Теперь руководителю может грозить уголовная ответственность.  

# Страхование # происшествия

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