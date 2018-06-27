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В Слуцком районе за сутки на людей дважды нападали быки: погиб сторож фермы

27 июня 2018 11:15
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Новости Беларуси. В Слуцком районе были зафиксированы два ЧП с быками – один человек погиб, а еще один был травмирован.

Об этом сообщает официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.

Первый инцидент произошел утром 24 июня. В больницу был доставлен 68-летний мужчина с травматическим шоком и переломами ребер. Предварительно установлено, что повреждения мужчине причинил бык. Свидетелями произошедшего стали родственники и соседи пострадавшего. Бык повредил заграждение и повредил загон, а мужчина попытался вернуть животное обратно. Проводится проверка, после которой произошедшему будет дана правовая оценка.

В этот же день в РОВД поступило сообщение от заведующей фермой в Слуцком районе. Было обнаружено тело 54-летнего сторожа. По одной из версий, мужчину травмировал бык. Животное покинуло помещение фермы. Также рассматриваются и иные версии произошедшего.

Несколько лет назад в Испании в ходе корриды бык убил матадора – такого не случалось 30 лет (читать далее). 

# Дикие животные # происшествия # Евгений Сачек

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