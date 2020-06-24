В Слуцком районе 39-летнюю женщину обвиняют в убийстве сожителя

Новости Беларуси. В Слуцком районе женщину обвиняют в убийстве сожителя. Завершено расследование уголовного дела.

По информации Следственного комитета, вечером 8 декабря минувшего года в частном доме в агрогородке Мелешки медиками была констатирована смерть 56-летнего мужчины с признаками криминального характера.

39-летняя сожительница хозяина дома сообщила, что мужчина пришел домой с ранением. Сведения, полученные в ходе осмотра места происшествия, фиксации объектно-следовой картины и иных первоначальных следственных действий, стали основанием для задержания женщины. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, нигде не работала.

В ходе расследования задержанная давала противоречивые показания, указывала на то, что мужчина угрожал ей ножом, а она оборонялась. Эта информация была опровергнута.

Согласно материалам дела, в ходе распития алкогольных напитков между сожителями случился конфликт. Женщина начала избивать мужчину, наносить ему удары ножом. Потерпевший пытался защищаться, но скончался на месте происшествия.

Женщина попыталась скрыть следы и улики – спрятала одежду мужчины в диван, а нож в морозильник. Затем она позвонила соседу, который вызвал скорую помощь.