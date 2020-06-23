На проспекте Любимова в Минске горело общежитие

Новости Беларуси. В Минске произошел пожар в общежитии. Возгорание произошло ночью с 22 на 23 июня на проспекте Любимова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прибывшие спасатели обнаружили тлеющий матрас. Он вспыхнул в одной из комнат на пятом этаже. Еще до прибытия сотрудников МЧС 120 человек самостоятельно покинули общежитие. Вероятная причина возгорания – непотушенная сигарета.